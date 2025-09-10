В Бюро регистрации несчастных случаев помогли найти 102 волгоградца

В 2025 году благодаря Бюро регистрации несчастных случаев при ГУ МВД по Волгоградской области удалось установить местонахождение 102 граждан. В ведомстве напомнили, что в БРНС поступает информация о лицах, госпитализированных с улиц и общественных мест, неопознанных трупах граждан, о пострадавших в ДТП, а также о лицах, которые по состоянию здоровья не могут сообщить сведения о себе.

В случае исчезновения родственника или близкого человека гражданам необходимо обратиться в Бюро регистрации несчастных случаев по телефону в г. Волгограде (8442) 30-44-29. При обращении важно предоставить максимально подробные сведения о пропавшем, его приметы. Если это не помогло, то следует обратиться в ближайший отдел полиции.

Если в семье есть родственники, которые страдают провалами в памяти, рекомендуется положить в карман записку с данными человека и адресом или закрепить ее на одежде.