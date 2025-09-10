Расследования

Камышанин перехитрил администрацию и приобрел землю за гроши

Расследования 10.09.2025 20:20
0
10.09.2025 20:20


В Камышине Волгоградской области после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении в собственность земельного участка. Местному жителю удалось перехитрить органы местной администрации благодаря поддельным документам. 

Установлено, что житель Камышина, получивший в аренду земельный участок, предоставил местным чиновникам подложные документы о наличии на участке коттеджа. С помощью данных сведений ему удалость приобрести участок площадью 1045 квадратных метров без торгов по льготной цене – за 33 тысячи рублей вместо 1,1 млн рублей. Однако дом на данной территории отсутствовал. 

- На основании материалов надзорной проверки следственным органом в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование данного уголовного дела взято прокуратурой на контроль, - добавила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. 

Также в рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления при отчуждении земельного участка.

Комментарии
