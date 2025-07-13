Происшествия

NASA засняло под Волгоградом степной пожар площадью 113 тыс. га

Происшествия 13.07.2025 20:36
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13.07.2025 20:36


В Палласовском районе Волгоградской области на территории Революционного сельского поселения вот уже третьи сутки бушует беспрецедентно крупный ландшафтный пожар. Возгорание в степи площадью 113,7 тыс. га зафиксировала орбитальная группировка NASA, а также спутники отечественного НИИ «АЭРОКОСМОС».

Очаги пламени сконцентрированы вокруг озера Булухта. Первые признаки возгорания отмечались специалистами 10 июля с южной стороны водоёма. Тогда пламенем были объяты порядка 6,7 тыс. га.


11 июля огонь начал обходить озеро и занял ещё 11 тыс. га. По данным NASA, 12 и 13 июля разгул стихии достиг пиковых отметок. За эти дни пламя захватило ещё порядка 96 тыс. га степи. В настоящее время это должен быть крупнейший пожар, бушующий на территории юга России.


В свою очередь, по данным НИИ «АЭРОКОСМОС», утром 13 июля огонь вплотную приблизился к посёлку Маяк Октября. Отдельные очаги движутся в направлении посёлка Катричев и села Солдатско-Степного Быковского района Волгоградской области.


Редакция запросила в ГУ МЧС России информацию о складывающейся в Заволжье ситуации. Спасатели не уточнили, известно ли им о возгорании, подчеркнув, что выездов на данную территорию у них не было.

В свою очередь, в облкомбезопасности населения не опровергли наличие пожара, сообщив, однако, что в его тушении не участвуют.

- У региональных группировок задач по этой местности пока нет, - уточнили в пресс-службе комитета.

Фото: скриншоты карт NASA и НИИ «АЭРОКОСМОС»

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