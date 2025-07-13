Жертвоприношение? На берегу Ахтубы очевидцы обнаружили на деревьях задушенных птиц





В Волжском Волгоградской области очевидцы случайно обнаружили убитых птиц. Тушки пернатых были задушены неизвестными и развешены на деревьях у берега Ахтубы, вблизи озера Круглое. Ужасную находку свидетели засняли на видео.







- Я приехал сюда по просьбе «Птичьего острова» посмотреть, что здесь происходит. Кто-то развесил на ветках мёртвых птиц. Здесь четыре вороны у нас, а дальше повешен хищник. Трупный запах стоит непередаваемый. Жара и останки разлагаются, - сообщил общественник Сергей Якшин.

Отметим, после публикации в интернете ролик спровоцировал бурную дискуссию. Многие волжане уверены, что животные были принесены в жертву во время некого магического ритуала, и требуют найти, а также наказать причастных лиц.

Фото и видео: Сергей Якшин