



В последнее время многие собачники не выходят на прогулки с животными без пакетиков для отходов. Хотя говорить о принятии этого правила абсолютным большинством пока слишком рано. Кто-то по-прежнему считает оставленную на газоне «мину» хорошим удобрением, а кто-то пеняет на отсутствие специальных площадок для утилизации экскрементов. Куда выбрасывать собачьи отходы, выясняли корреспонденты ИА «Высота 102».

Волгоградка Светлана берет на прогулку с псом несколько пакетов, ведь по пути ей нередко встречаются «невооружённые» владельцы собак.

– Я часто встречаюсь с женщиной, которая раньше недоуменно спрашивала: «Зачем вы убираете за собакой? Другие не убирают, и я не буду». А сейчас она тоже выходит на прогулку с пакетами. Лично для меня это настолько естественно, что реакция людей, которые подчас подходят ко мне с благодарностью, вызывает удивление, – говорит Светлана. – Что касается утилизации, то я выбрасываю завязанные пакеты в обычные урны. Сейчас, к слову, есть и баки с мешочками.

Впрочем, иногда хозяева собак слышат в свой адрес не только слова благодарности.

– Я всегда убираю за своим животным и, в общем-то, считаю себя вполне продвинутой в этом вопросе. Собрала, донесла до ближайшей урны и бросила, – рассказывает ещё одна владелица собаки Ирина. – Но недавно меня достаточно грубо окликнул дворник. Он возмутился, что экскременты, которые якобы относятся к особому классу отходов, оказываются в обычных контейнерах у жилых домов. По его словам, я должна относить их на специальные площадки. Но, простите, много ли их у нас в городе? Поискав в интернете, нашла чуть больше 10 - и те неофициальные. Рядом с моим домом нет ни одной. Неужели мне нужно проходить несколько остановок лишь для того, чтобы выбросить свой узелок?





В пресс-службе регионального оператора «ЭкоЦентр» расставили точки над «i», направив волгоградцев к контейнерным площадкам, установленным в каждом дворе.

– Собачьи экскременты можно выбрасывать в бак для коммунальных отходов. Лучше собирать их в бумажные пакеты, так как полиэтиленовые мешочки дольше разлагаются. Содержимое следует хорошо упаковать, – прокомментировали в «ЭкоЦентре». – Весь собранный из контейнеров мусор привозят на перерабатывающий комплекс и сортируют по фракциям. Отходы от животноводства в конечном счете направляются на полигон.

В некоторых парках осознанным собачникам предлагают не проходить замысловатые квесты и бросать мусор в самые обычные уличные урны.

– Владельцы собак кладут пакетики с экскрементами в урну, а уже оттуда отходы забирают сотрудники парка, – прокомментировали в администрации ЦПКиО. – Они относят их в отдельный контейнер для сбора органических отходов, который потом по отдельному договору вывозит специализированная компания.

А если вовсе не заметать собачий «след»? Действительно ли фекалии будут естественным удобрением для растущих рядом растений? По словам известного биолога Николая Онистратенко, мифы о пользе укрывающих землю «подснежников» уже давно нуждаются в разоблачении.

– Необходимо понимать, что любым отходам жизнедеятельности животных не место в среде обитания человека. Они должны либо сразу перенаправляться на переработку, либо как можно быстрее собираться и утилизироваться, – убеждён специалист. – Переваренная ферментированная органика сама по себе - источник опасных токсинов, в том числе летучих органических веществ. Жидкая фракция просачивается в почву и отравляет ее. При высыхании мельчайшие частички смешиваются с городской пылью, переносятся ветром, оседают на предметах, коже, пище, в лёгких. Такая органика легко усваивается сапротрофами, становится пищей, местом обитания и размножения множества насекомых, червей, бактерий и грибов. Обилие подобных отходов может привести к вспышкам различных заболеваний и их переносу на большие расстояния.





Оставаясь на земле, собачьи экскременты, как химически активные агенты, буквально прожигают газон, говорит биолог.

– Отходы жизнедеятельности в городе неприемлемы и с хозяйственной, и с эстетической точки зрения. Неприятный и просто неприличный внешний вид газонов, тротуаров и дворов, резкий запах и опасность вступить в такой «подарочек» вызывают отвращение у любого нормального человека. Помните кадры из «Красотки», где герой Ричарда Гира расслаблялся, гуляя босиком по городскому газончику? А если бы в этот момент он босой ногой наотмашь вступил в ещё теплую кучку? – иронизирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Нужно признать, что физиологические и биохимические особенности процессов пищеварения кошек и собак, их диета приводят к небольшим отличиям «продукта на выходе» по сравнению с человеком. Но в любом случае такая субстанция будет не удобрением, а химически активным едким агентом, влияющим на растения, на химсостав и микробиоту почвы. Даже внесение навоза крупного рогатого скота на поля должно подчиняться агротехническим требованиям, нормироваться и проходить в определенные сроки. Здесь же речь не про навоз и не про сельское хозяйство. Проблема состоит ещё и в подходе к утилизации. Существует регламент переработки коммунальных отходов. И получается, что собачьи-кошачьи «подарочки» должны направляться в отводящую канализацию для дальнейшей переработки. Я, конечно, пару раз видел гениальных котиков, ходивших на унитаз, но вы же понимаете, что это исключение из правил. Вне пределов специальных площадок для выгула (а их мало, до них ещё нужно успеть дойти) оставленные питомцем следы должен убирать хозяин. И, к счастью, сейчас большинство ответственных хозяев действительно ходят на прогулки с пакетиками и перчатками. Вот только ответственность в этом вопросе требуется не только от владельцев животных, но и от руководящих органов, налаживающих систему безопасной городской среды. В этом остром вопросе ещё много спорных моментов, однако я не верю, что человечество, научившееся лечить болезни, осваивающее космос и расщепляющее ядро, споткнётся о дурно пахнущую кучку.

Фото: из архива ИА «Высота 102»



