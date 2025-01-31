Происшествия

Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты восемь БПЛА

Происшествия 31.01.2025 07:34
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31.01.2025 07:34


31 января Волгоградская область подверглась массовому налёту беспилотников ВСУ. Как сообщает ИА «Высота 102», за ночь над регионом перехвачены восемь БПЛА.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов: 25 БПЛА – над территорией Ростовской области; восемь – над территорией Волгоградской области; шесть – над территорией Курской области; четыре – над территорией Ярославской области и по два – над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края, - рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в ночь с 30 на 31 января жителей Красноармейского района Волгограда, где расположена промышленная зона, включая крупный региональный НПЗ, разбудили звуки сирены воздушной тревоги, а также взрывов и автоматных очередей.

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