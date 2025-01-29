«Строили, строили – и наконец...»: в Волгоградской области уволили главу УКС и посадили подрядчика





В Волгограде среда, 29 января, выдалась насыщенной на события, однако самыми громкими из них стали визит губернатора Бочарова на недострои в Советском районе с последующим увольнением руководителя Управления капитального строительства и приговор предпринимателю, пойманному на махинациях при строительстве жилья для детей-сирот.

Поездку в Советский район Волгограда Андрей Бочаров совершил утром 29 января, и первым проблемным объектом, который он посетил, стал второй корпус медицинского колледжа на ул. Казахской. Заключив контракт на реконструкцию здания еще в 2022 году, руководство ГКУ ВО «УКС» на протяжении года наблюдало за тем, как не справляется со своими обязательствами подрядчик. Однако, и вторая по счету подрядная организация сорвала реализацию проекта, также не уложившись в отведенные сроки.





Вторым проблемным объектом, на котором побывал Андрей Бочаров 29 января, стала недостроенная водолечебница на территории больницы №7. Здесь подрядчик лишь заложил фундамент и первый этаж, после чего благополучно ушел в банкротство.

Лично держать ответ перед Бочаровым за сорванные сроки строительства и реконструкции пришлось сегодня руководителю ГКУ «УКС» Андрею Козьменко. Отчитывая ответственных, губернатор попросил не рассказывать ему сказки и поставил срок – решить проблемы объектов в течение квартала.

Не откладывая в долгий ящик, глава региона принял и кадровые решения – своего поста лишился Андрей Козьменко. Временно возглавлять учреждение будет его первый заместитель.

Перед судом сегодня, 29 января, в Волгоградской области предстал коммерсант Игорь Передирей.





Согласно материалам уголовного дела на десятки миллионов с мая по декабрь 2021 года он построил два многоквартирных дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Светлоярском районе. Однако, как установил суд, Передирей нарушил условия госконтракта, возведя дома, которые оказались непригодными для проживания. В частности сикось-накось были заложены фундаменты, устроены полы, системы вентиляции. А внутренняя отделка, двери и окна выглядели так, будто оба дома уже видали виды.

Видимость работ обошлась бюджету региона в 22,4 млн рублей. С учетом мнения прокуратуры Светлоярский районный суд отправил Передирея на 4 года в колонию. Он взят под стражу.

Впрочем, сообщается, что у осужденного предпринимателя еще есть возможность обжаловать приговор.

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