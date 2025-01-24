В Wildberries после тарана ПВЗ в Урюпинске обещали принять меры





В Объединённой компании Wildberries и Russ прокомментировали происшествие в городе Урюпинске, где иномарка протаранила пункт выдачи заказов. По информации пресс-службы, клиентов ПВЗ обещают не оставлять без заказов.

Напомним, инцидент с участием Audi, которой управляла женщина, произошел на проспекте Ленина в Урюпинске. Не справившись с управлением, водитель въехала в фасад ТЦ, снеся входную группу пункта выдачи. Происшествие зафиксировала камера, установленная в помещении.

– Собственник указанного ПВЗ уже проводит ремонтные работы. Маркетплейс проинформирует клиентов о временном закрытии ПВЗ и в случае необходимости отправит заказы пользователей на соседние пункты, – сообщили ИА «Высота 102» в компании Wildberries и Russ.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.