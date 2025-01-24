В Урюпинске таран пункта выдачи Wildberries иномаркой попал на видео

Происшествия 24.01.2025 14:06
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24.01.2025 14:06
В Урюпинске Волгоградской области автомобиль въехал в пункт выдачи Wildberries. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные паблики, происшествие случилось в торговом центре «Твой Маркет» на проспекте Ленина.
Женщина за рулем Audi, видимо, пыталась припарковаться около пункта выдачи, однако не справилась с управлением и автомобиль протаранил стеклянную дверь. В этот момент в помещении находились две девушки и ребенок. Одна из девушек едва успела отскочить, а обрушившиеся стекла угодили ей на ногу. К счастью, никто не пострадал.
Очевидцы утверждают, что водитель - беременная женщина. В салоне также находился и годовалый ребенок. К счастью, с ними тоже все в порядке.
В ГУ МВД по Волгоградской области информагентству пояснили, что в ГИБДД обращений по данному поводу не было.
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