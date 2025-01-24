Расследования

«Очнулся, но поздно»: волгоградца посадили на 7 лет за смерть подруги в пьяном угаре

Расследования 24.01.2025 15:03
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24.01.2025 15:03


Красноармейский районный суд Волгограда приговорил к 7 годам колонии строгого режима местного жителя, который нанес своей подруге смертельное ранение ножом и ушел спать, сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталья Рудник.

Подсудимый признан виновным в умышленном причинении тяжкого в вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Согласно материалам дела, преступление было совершено 12 октября 2024 года во время застолья. Выпивавшие сожители поругались, в результате мужчина ударил свою подругу один раз ножом. Скорую помощь он вызвал только на следующий день, когда заметил, что его сожительнице стало совсем плохо. Женщину госпитализировали, но спасти ее не смогли. Она умерла в больнице.

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