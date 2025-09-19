Волгоградский коммерсант оставил без зарплаты монтажника в Москве





Следователями Советского района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, который обвиняется в невыплате заработной платы своему работнику. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК, мужчина задолжал зарплату в размере 150 тысяч рублей.

По данным следствия в декабре 2022 года между обвиняемым и местным жителем была достигнута устная договоренность о приёме мужчины на работу в организацию для выполнения работ по монтажу кабеленесущих систем, кабельной продукции и оборудования на строительном объекте, располагавшемся в Московской области. Несмотря на это, с мая 2023 года работник перестал получать деньги.

Было установлено, что компания имела финансовую возможность для выплаты заработной платы сотруднику. Однако средства были направлены на другие нужды.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!