Транспорт

Главгосэкспертиза дала положительную оценку второму этапу обхода Волгограда

Транспорт 24.01.2025 10:10
0
24.01.2025 10:10


Участок второго этапа обхода Волгограда в Городищенском районе Волгоградской области получил положительную оценку Главгосэкспертизы России. Как сообщили 24 января в федеральном учреждении ИА «Высота 102», стратегический важный для региона дорожный объект полностью соответствует всем стандартам. 

Напомним, что участок второго этапа обхода Волгограда на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области был введен в эксплуатацию в конце 2024 года. Как пояснили в Главгосэкспертизе, незадолго до окончания строительства в проект вносились изменения. Именно они и получили положительное заключение по итогам экспертного сопровождения.

– Участок второго этапа обхода Волгограда – это четырехполосная дорога I Б категории, ее строительная длина –24,906 км. Расчетная скорость движения – 120 км/ч. Трасса проходит по территории Городищенского района Волгоградской области и имеет важное значение не только для региона, но и для перспективного развития коридора «Север – Юг» с выходом на транзитные маршруты в Азербайджан и Иран, - напомнил эксперт Главгосэкспертизы России Денис Авдошин.

На втором этапе обхода Волгограда построено три развязки, пять мостов и восемь путепроводов – более половины искусственных сооружений, предусмотренных проектом строительства 70-километрового обхода Волгограда. Самым крупным сооружением является превышающий 200 метров мост через балку Попова. Также возведены мосты через реку Россошка, Городищенский канал и балку Яблоневая.

В настоящее время продолжается строительство первого этапа обхода Волгограда протяженностью 12 километров. Первое положительное заключение он получил в 2019 году. После внесения корректировок в части фундаментов опор уникального моста через Волго-Донской судоходный канал проектная документация первого этапа также поступила на рассмотрение Главгосэкспертизы в форме повторной экспертизы, – сообщили в ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
24.01.2025 11:26
Транспорт 24.01.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.01.2025 18:26
Транспорт 20.01.2025 18:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.01.2025 08:52
Транспорт 15.01.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.01.2025 21:00
Транспорт 09.01.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.12.2024 18:55
Транспорт 31.12.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.12.2024 20:42
Транспорт 28.12.2024 20:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.12.2024 07:34
Транспорт 22.12.2024 07:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.12.2024 16:06
Транспорт 17.12.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.12.2024 13:05
Транспорт 17.12.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.12.2024 15:49
Транспорт 06.12.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2024 07:51
Транспорт 05.12.2024 07:51
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.12.2024 19:24
Транспорт 04.12.2024 19:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.11.2024 15:06
Транспорт 30.11.2024 15:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.11.2024 11:33
Транспорт 29.11.2024 11:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.11.2024 19:20
Транспорт 27.11.2024 19:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:32
Волгоградцы отдали мошенникам 2 миллиарда рублейСмотреть фотографии
11:26
Прямые перелеты в Калининград из Волгограда стартуют в апрелеСмотреть фотографии
11:10
По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыСмотреть фотографии
11:03
Бывший полицейский пропал в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде осудили управляющего, укравшего у двух компаний 19 млн рублейСмотреть фотографии
10:10
Главгосэкспертиза дала положительную оценку второму этапу обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
09:39
В больницах остаются 11 пострадавших в ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
09:27
Бастрыкин затребовал доклад по расследованию ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
09:17
В хуторе Волгоградской области простились с погибшим на СВО Романом КиселевымСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего женщину на ул. КузнецкойСмотреть фотографии
08:49
Полицейские отогрели семью с детьми из сломавшейся под Волгоградом машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
В Волгограде на продажу выставили павильоны закрывшегося рынка «Олимпия»Смотреть фотографии
08:01
Колбасное изобилие притормозило инфляцию в Волгоградской области до 8,72%Смотреть фотографии
07:04
В Волгоградской области задержали рыбака с сетями и 52 кг рыбыСмотреть фотографии
06:26
В МВД предложили упростить оформление пьяного водителяСмотреть фотографии
22:23
Новые данные о состоянии пострадавших в ДТП школьников озвучил Анатолий СебелевСмотреть фотографии
21:35
В волгоградском планетарии назвали дату настоящего парада планетСмотреть фотографии
21:19
Волгоградские волонтеры собрали 363 мешка с мазутом в Краснодарском краеСмотреть фотографии
21:12
Пособия для беременных студенток хотят увеличить в 10 разСмотреть фотографии
20:51
В Михайловке определили призеров турнира в честь победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
20:24
На юге Волгограда обрушилась советская остановка «Школа №115»Смотреть фотографии
20:09
«Работала до последнего»: в Волгограде скончалась директор школы №65 Надежда ШипиловаСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде 80-летняя женщина спустила на «бирже» почти 6 миллионовСмотреть фотографии
19:11
В ФАС нашли сомнительную причину безумного роста цен на картофельСмотреть фотографии
19:06
Благотворители осчастливили семью 4-летнего волгоградца с тяжелой болезньюСмотреть фотографии
18:44
В Урюпинске простятся с погибшим под Курском Антоном СарычевымСмотреть фотографии
17:54
МВД: смертельное ДТП со школьниками спровоцировал водитель ПАЗаСмотреть фотографии
17:35
В СУ СКР возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
17:29
Бочаров: в Волгоград перевезут школьника после ДТП с автобусомСмотреть фотографии
17:21
Россияне выступили за смертную казнь для мошенниковСмотреть фотографии
 