Главгосэкспертиза дала положительную оценку второму этапу обхода Волгограда





Участок второго этапа обхода Волгограда в Городищенском районе Волгоградской области получил положительную оценку Главгосэкспертизы России. Как сообщили 24 января в федеральном учреждении ИА «Высота 102», стратегический важный для региона дорожный объект полностью соответствует всем стандартам.

Напомним, что участок второго этапа обхода Волгограда на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области был введен в эксплуатацию в конце 2024 года. Как пояснили в Главгосэкспертизе, незадолго до окончания строительства в проект вносились изменения. Именно они и получили положительное заключение по итогам экспертного сопровождения.

– Участок второго этапа обхода Волгограда – это четырехполосная дорога I Б категории, ее строительная длина –24,906 км. Расчетная скорость движения – 120 км/ч. Трасса проходит по территории Городищенского района Волгоградской области и имеет важное значение не только для региона, но и для перспективного развития коридора «Север – Юг» с выходом на транзитные маршруты в Азербайджан и Иран, - напомнил эксперт Главгосэкспертизы России Денис Авдошин.

На втором этапе обхода Волгограда построено три развязки, пять мостов и восемь путепроводов – более половины искусственных сооружений, предусмотренных проектом строительства 70-километрового обхода Волгограда. Самым крупным сооружением является превышающий 200 метров мост через балку Попова. Также возведены мосты через реку Россошка, Городищенский канал и балку Яблоневая.

– В настоящее время продолжается строительство первого этапа обхода Волгограда протяженностью 12 километров. Первое положительное заключение он получил в 2019 году. После внесения корректировок в части фундаментов опор уникального моста через Волго-Донской судоходный канал проектная документация первого этапа также поступила на рассмотрение Главгосэкспертизы в форме повторной экспертизы, – сообщили в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Фото: администрации Волгоградской области