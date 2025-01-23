Экономика

Цены на доступную еду в Волгоградской области покорили новые высоты

Экономика 23.01.2025 09:54
0
23.01.2025 09:54


В Волгоградской области продолжился рост цен на некоторые продукты питания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, лидером подорожания стали свежие помидоры. За неделю цены на эти овощи выросли на 12% - до 248,46 рублей за килограмм. При этом подорожали и все остальные овощи, кроме огурцов. Последние стали дешевле на 1,6%, но стоят после резкого роста стоимости на позапрошлой неделе все равно больше, чем помидоры – 266,16 рубля. 

Также, судя по последним данным статистического ведомства, продолжился рост цен на курятину. За неделю она подорожала еще на 3% (206,63 рубля за кг). Сметана стоит теперь на 1,86% дороже, чем за предыдущий период – 320,89 рубля за кг.  Цены на маргарин повысились на 3% (213,68 рубля за кг), на яйца -на 1,32% (107,42 рубля за десяток), на вермишель – на 2,13% (72,47 рубля).

Дороже стала и мука – на 1,68% 41,27 рубля за кг).

Практически неизменной осталась цена сливочного масла. Однако его стоимость уже давно перевалила за 1 тысячу рублей и составляет теперь 1036 рублей за кг. 

Однако есть и те продукты, стоимость которых снизилась. Но всего лишь на сотые процента. Так, в этом списке оказались говядина, свинина, подсолнечное масло, рис. 

Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.01.2025 08:12
Экономика 23.01.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.01.2025 16:47 Реклама
Экономика 21.01.2025 16:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2025 09:00 Реклама
Экономика 21.01.2025 09:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2025 15:28
Экономика 20.01.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.01.2025 11:33
Экономика 20.01.2025 11:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.01.2025 11:21
Экономика 20.01.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.01.2025 09:37
Экономика 17.01.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.01.2025 09:09
Экономика 16.01.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.01.2025 08:12
Экономика 16.01.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.01.2025 12:23
Экономика 15.01.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.01.2025 11:10
Экономика 14.01.2025 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2025 21:17
Экономика 13.01.2025 21:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.01.2025 11:30
Экономика 09.01.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.12.2024 09:03
Экономика 30.12.2024 09:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.12.2024 09:21 Реклама
Экономика 28.12.2024 09:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:35
Чиновника облкомприроды заподозрили в незаконной вырубке сосняка на угодьях супругиСмотреть фотографии
12:51
Городу коммунальных катастроф Котово выделят 440 млн на изношенный водоводСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде на пр. Героев Сталинграда найдена мумия 50-летней женщиныСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде ради забега перекроют Нулевую продольную магистральСмотреть фотографии
11:57
В Городище суд увеличил срок в СИЗО похитителям раненого участника СВОСмотреть фотографии
11:53
Погоню за 14-летним угонщиком под Волгоградом сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
«Буду выкладываться на 100 процентов»: полузащитник Иван Сутугин перешел в «Ротор»Смотреть фотографии
11:15
Брат главы администрации Петров Вала погиб на СВОСмотреть фотографии
11:12
РПН рекомендовал волгоградцам вернуться к маскам в общественных местахСмотреть фотографии
10:58
В ФАС не нашли причин стремительного роста цен на сливочное маслоСмотреть фотографии
10:55
В Волгоградской области 18-летнего водителя осудили за смерть ровесника в ДТПСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцам предлагают попробовать себя в роли судебных приставовСмотреть фотографии
10:28
Волгоградка не справилась с управлением и врезалась в столб на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
Цены на доступную еду в Волгоградской области покорили новые высотыСмотреть фотографии
09:51
Двоих волгоградцев осудили за разбойное нападение на ул. ДегтяреваСмотреть фотографии
09:46
Володин объяснил решение о проведении международного форума в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде «Приора» ночью опрокинулась при наезде на бордюрСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
Аферистка из Чебоксар провернула луковую аферу в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
В Волгограде женщина отсудила у фонда капремонта более 50 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:53
Волгоградцы 24 января ощутят последствия новой вспышки на СолнцеСмотреть фотографии
08:12
«А так бывает?»: рост цен на бензин и дизтопливо остановлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:13
ЦИАН: трехкомнатную квартиру сдают в Волгограде по рекордной ценеСмотреть фотографии
06:22
Волгоградец получил 4,5 года «строгача» за вежливый разбойСмотреть фотографии
22:05
Волгоградцы поддержали запуск бесплатных шаттлов к ЦПКиОСмотреть фотографии
21:41
Первые новогодние щепки привезли в приют под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:28
Бастрыкин поручил проверить врачей из-за смерти 83-летней волгоградкиСмотреть фотографии
21:07
Под Волгоградом открыли памятник невыпавшему снегуСмотреть фотографии
20:32
Волгоградцев шокировал опустевший SelgrosСмотреть фотографии
19:57
Под Волгоградом суд оставил в колонии мачеху-садисткуСмотреть фотографии
19:42
В Дубовке Волгоградской области простились с добровольцем Денисом ЯгодинымСмотреть фотографии
 