Цены на доступную еду в Волгоградской области покорили новые высоты





В Волгоградской области продолжился рост цен на некоторые продукты питания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, лидером подорожания стали свежие помидоры. За неделю цены на эти овощи выросли на 12% - до 248,46 рублей за килограмм. При этом подорожали и все остальные овощи, кроме огурцов. Последние стали дешевле на 1,6%, но стоят после резкого роста стоимости на позапрошлой неделе все равно больше, чем помидоры – 266,16 рубля.

Также, судя по последним данным статистического ведомства, продолжился рост цен на курятину. За неделю она подорожала еще на 3% (206,63 рубля за кг). Сметана стоит теперь на 1,86% дороже, чем за предыдущий период – 320,89 рубля за кг. Цены на маргарин повысились на 3% (213,68 рубля за кг), на яйца -на 1,32% (107,42 рубля за десяток), на вермишель – на 2,13% (72,47 рубля).

Дороже стала и мука – на 1,68% 41,27 рубля за кг).

Практически неизменной осталась цена сливочного масла. Однако его стоимость уже давно перевалила за 1 тысячу рублей и составляет теперь 1036 рублей за кг.

Однако есть и те продукты, стоимость которых снизилась. Но всего лишь на сотые процента. Так, в этом списке оказались говядина, свинина, подсолнечное масло, рис.

Фото V102.RU