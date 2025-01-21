



Озеро Эльтон, расположенное на территории Волгоградской области, вошло в топ-5 антистресс-локаций, по данным Яндекс Путешествий. По мнению составителей рейтинга, на Эльтоне можно и отдохнуть, и заняться любимым хобби.

Под отдыхом аналитики понимают очевидно возможность полной психологической разгрузки.

– Это еще одно место, где можно испытать свои голосовые связки и покричать на природе. Туристы любят эту локацию за отдых в санаторно-курортном комплексе, походы на гору Улаган и прогулки по окрестностям. Обязательно посетите озеро в разное время года, чтобы увидеть, как меняется цвет воды в нём: весной она становится золотистой, а летом отливает розовым, – советуют авторы необычного рейтинга.

В топ-5 также вошли Марсианские горы на Алтае, Стеклянная бухта во Владивостоке, Гора Паасо в Карелии и озеро Чаны в Новосибирской области.

Напомним, что волгоградское озеро превосходит Мертвое море по содержанию минеральных веществ и привлекает внимание разнообразием ландшафтов и необычными маршрутами.