SHAMAN в футболке «Победа» снялся на Мамаевом кургане

Певец SHAMAN накануне, 20 января, уже под покровом сумерек посетил Мамаев курган. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соцсети исполнителя, он записал обращение к своим поклонникам на фоне скульптуры «Родина-мать зовет!» и возложил цветы в Зале Воинской Славы.





SHAMAN в футболке с надписью «Победа» напомнил, что в этом году в России отмечается 80-летие со дня разгрома фашистских войск советской армией. Именно так, кстати, называется его концертная программа. И признался, что не мог не посетить это священное место в Волгограде.

Певец также поблагодарил своих поклонников за поддержку на концерте, который прошел 19 января в Волгограде. На мероприятии наблюдался настоящий аншлаг, а все билеты были распроданы задолго до концерта.

Видео: SHAMAN /VK.com