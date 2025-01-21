Пожарные машины возле кадетской школы взволновали волжан





Жители города Волжского Волгоградской области обратили внимание на пожарные расчеты возле кадетской школы. Снимки появились в социальных сетях сегодня, 21 января, утром.

По сообщению жителей Волжского, спецмашины находились на въезде в образовательное учреждение, расположенное на проспекте Дружбы. Однако дыма и огня замечено не было.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сегодня территории кадетской школы проходили плановые учения. Происшествий на территории школы не зафиксировано.

Фото: Жесть Волжский / t.me