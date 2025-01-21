Как импортозаместились дейтинги – исследование bigdata Т2





Оператор исследовал на основе bigdata, как менялась аудитория пользователей дейтингов в 2022–2024 годах. С 2022 года доля Tinder сократилась с 26% до 1% к концу 2024 года. Лидером среди сервисов остается Mamba с долей в 39%, второе место занимают «VK Знакомства» – 29%, третье – Tabor с долей 13%. В Волгоградской области за три года аудитория дейтингов увеличилась на 77%.

Оператор анализировал данные за 2022–2024 годы, за это время уход иностранных игроков спровоцировал рост числа пользователей на российских площадках.

Для приложений для знакомств характерен регулярный отток пользователей, которые нашли пару. При этом все платформы, кроме Tinder, ежегодно продолжают привлекать новых пользователей. Количество людей на Tinder по итогам 2023 года сократилось на 20,9% год к году, а в 2024-м – на 74,7% год к году, несмотря на то, что единичные пользователи ищут обходные пути для активации приложения.

Аудитория дейтингов, которые уже работали в России в 2022 году (Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo), в среднем приросла на 25,3% год к году по итогам 2024-го и на 45,6% год к году за 2023-й. «VK Знакомства» и Twinby запустили приложения в 2023 году, в конце 2024 года «VK Знакомства» занимали второе место по количеству пользователей с долей 29%, а Twinby нарастила свою долю до 3,5%.

Ядро аудитории составляют пользователи в возрасте 35-44 лет – 32%. При этом 55% всех пользователей – мужчины, 45% – женщины. Наибольшей популярностью у мужчин пользуется Loveplanet – там их доля составляет 65%. Наиболее высокое проникновение женщин наблюдается на платформе Mamba – 53%. В остальных случаях мужчины стабильно превалируют в аудитории.

В Волгоградской области, в отличие от общероссийских тенденций, аудитория сервисов для знакомств распределяется практически поровну: на мужчин приходится 51%, на женщин – 49%. При этом в возрастной категории 55+ преобладают женщины – их 57%. В диапазоне 45-54 лет аудитория распределяется поровну, а среди пользователей 44 лет и младше мужская аудитория больше женской. Чаще других дейтингами пользуются люди в возрасте 35-44 лет, доля которых составляет 30%.

В число самых популярных сервисов у жителей региона входят Loveplanet, «VK Знакомства» и Mamba, занимающая лидирующие позиции у волгоградцев. Аудитория Tinder с 2022 года уменьшилась в 5 раз. При этом за три года число пользователей дейтингов в Волгоградской области увеличилось на 77%.

Наибольшее количество пользователей дейтингов проживают в Московской области – 10%, в Москве – 6%, Челябинская область обошла Санкт-Петербург и занимает долю 5%, Северная столица (без Ленинградской области) – 4%.

В исследование вошли 8 площадок: «VK Знакомства», Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo, Tinder, Twinby.

Фото: Т2

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