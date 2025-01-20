В Волгограде в январе высадили березы и ели

Общество 20.01.2025 10:14
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20.01.2025 10:14
В Волгограде на склоне верхней террасы набережной дополнительно высадили более 400 деревьев. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, подрядчик воспользовался благоприятными погодными условиями. Крупномеры появились на участке между музеем-панорамой «Сталинградская битва» и памятником Рокоссовскому.
Специалисты утверждают, что для высадки саженцев выбран благоприятный период, когда вегетационные процессы у растений приостанавливаются, что помогает им адоптироваться на новом месте. В то же время плюсовая температура позволяет провести необходимые земляные работы.
Фото администрации Волгограда t.me
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