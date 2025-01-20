Общество

В Волгограде спасут от разрушения старинный особняк на ул. Пушкина

Общество 20.01.2025 07:37
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20.01.2025 07:37


Построенное в 19 веке двухэтажное здание из красного кирпича под номером 13 на улице Пушкина в Волгограде готовят к ремонту. Как сообщает V102.RU, научно-проектная документация по сохранению этого объекта культурного наследия регионального значения успешно прошла государственную историко-культурную экспертизу.

Памятник градостроительства и архитектуры «Частная женская гимназия Стеценко» находится в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда «Детская музыкальная школа № 1».


Согласно историческим данным, в конце 19 века здание построил купец Туркин как жилой особняк. В 1902 году часть помещений арендовала Анна Стеценко под частную женскую гимназию. Предприятие оказалось успешным, поэтому купец Туркин отдал под пансион для гимназисток младших классов свой второй, стоящий рядом со школой дом. В 1904 году приказом министра народного просвещения учебное заведение А. М. Стеценко было преобразовано в пятиклассную прогимназию с правами министерских учебных заведений. 

После революции гимназию закрыли. В ней разместилась школа №11, названная в честь К.Е. Ворошилова, а в здании пансионата открылся роддом. В ходе бомбардировки Сталинграда здание школы частично пострадало, а роддом был полностью разрушен. В 1945 году начались работы по восстановлению здания бывшей гимназии с учетом сохранения исторической архитектуры. 


Объект культурного наследия представляет собой двухэтажное кирпичное здание в стиле дореволюционного Царицына с подвалом на высоком цоколе с вальмовой крышей и с тремя балконами на втором этаже. Его построили из керамического кирпича «Ельшанского кирпичного завода».


В ходе обследования здания было установлено, что в целом его состояние является удовлетворительным, но требующим ремонта. Выявлены многочисленные дефекты кровли, организованного водоотвода, фасада, цоколя и отмостки. Отмечается фрагментарное разрушение штукатурного слоя, износ окрасочного слоя, многочисленные трещины. В стене зафиксировано несколько мест отстающего наружного слоя кирпичной кладки, вываливание и отсутствие кирпичей, начальный этап разрушения кирпичной кладки карнизной части и др. 


Проектом предусмотрен ремонт фасада, балкона, световых приямков, замена отмостки по периметру здания, кровельной водосточной системы и другие работы. Кроме того, для сохранения исторического вида, с окон уберут металлические решетки.

Фото V102.RU

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