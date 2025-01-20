На всякий случай? Россиянам предложили добровольно встать на геномный учёт





16 января МВД России опубликовало приказ, устанавливающий порядок оказания услуги по геномной регистрации граждан. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», в настоящее время процедура носит добровольный характер и должна позволить государству эффективнее помогать россиянам, оказавшимся в экстремальных жизненных ситуациях.

Сдать биоматериал смогут совершеннолетние и дееспособные граждане. Для этого необходимо подать заявление в местное отделение полиции. Обращение можно направить в том числе дистанционно через «Госуслуги». Примечательно, что за внесение информации в федеральный реестр добровольцам придётся ещё и доплатить – стоимость услуги 1,4 тыс. рублей.

При постановке на геномный учёт заявителю предстоит предоставить паспорт, СНИЛС, а также квитанцию об оплате.

Отметим, помимо добровольной сдачи биоматериала, некоторые россияне обязаны пройти эту процедуру, в частности подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений. Перечень конкретных категорий граждан, попадающих под регистрацию, ежегодно увеличивается. С 1 января 2025 года процедура ДНК-теста стала обязательной для людей, отбывающих административный арест.