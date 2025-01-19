Сотрудники МЧС России по Волгоградской области подвели итоги крещенских купаний в водоемах, которые проходили сегодня, 19 января, в праздник Крещения, сообщает V102.RU.

По данным ведомства, спасать никого не пришлось – крещенские купания в регионе прошли без происшествий.

- Сотрудники МЧС России и других экстренных служб обеспечили дежурство в местах проведения Крещенских купаний. Они начались с 18:00 18 января и продлились до 20:00 19 января, - рассказали в МЧС. - На территории Волгоградской области обряд омовения совершили более 21500 жителей региона.

Как ранее сообщалось, для совершения обряда омовения в Волгоградской области было оборудовано более 40 купелей, из которых пять – в Волгограде. Возле них спасатели, медики и полиция несли постоянное дежурство по обеспечению безопасности и оказанию помощи участникам крещенских купаний.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU