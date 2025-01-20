Общество

61-летний мэр города Волгоградской области 19 января поплавал в реке

Общество 20.01.2025 08:20
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20.01.2025 08:20


61-летний мэр Волжского Игорь Воронин накануне, 19 января, продемонстрировал хорошую физическую форму, приняв непосредственное участие в крещенских купаниях, и поплавал в Ахтубе. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области. 
Напомним, накануне в большинстве муниципалитетов на Крещение прошли массовые мероприятия с омовением православных в водоемах. Всего было оборудовано более 40 купелей. Не испугались холодной воды более 21 тысяч человек. 
Фото администрация Волжского t.me

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