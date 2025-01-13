Поезд насмерть сбил подростка в Волгоградской области

Трагедия на железной дороге произошла сегодня, 13 января, в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщил V102.RU в экстренных службах, в хуторе Первомайский поезд насмерть сбил 15-летнего школьника.

- В 19:29 подростка сбил состав на железнодорожной станции Калмык. Полученные в результате происшествия травмы оказались несовместимые с жизнью. Школьник скончался до прибытия врачей скорой помощи, - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, родители подростка находились неподалеку от места ЧП. Обстоятельства этого происшествия выясняются.