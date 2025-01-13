Волгоградец с ножом в груди спас сам себя в первый день нового года





В Волгоградской области жителю Михайловского района удалось спасти себе жизнь после того, как его сожительница вонзила ему в грудь кухонный нож. Мужчина успел позвонить в службу спасения.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Волгоградской области, драма разыгралась в первый день нового года.

– По версии следствия, 1 января сожители Александр С. и Ольга Б. употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой женщина взяла нож и ударил им в область груди потерпевшего. Мужчине удалось позвонить в службу спасения «112» и спасти свою жизнь, – рассказали информагентству в суде. – В этот же день Ольга Б. была задержана, и в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ.

Сегодня, 13 января, Михайловский районный суд заключил 34-летнюю женщину под стражу. Правда у нее есть возможность обжаловать данное решение суда в апелляционном порядке.