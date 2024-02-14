МВД: задержаны похитители 3,8 млн рублей из банкомата в Волгограде





Полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в краже из банкомата в Волгограде более 3,8 миллиона рублей, сообщает V102.RU со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

- Предварительно установлено, что злоумышленники отжали пластиковую дверь и проникли в тамбур магазина в Дзержинском районе города Волгограда. Там они распылили краску на камеру видеонаблюдения и банкомат. После этого вскрыли его и достали более 3,8 миллиона рублей, - сообщили в ведомстве.

Видео ночного ограбления попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое мужчин в темной одежде и масках перед тем, как открыть банкомат, заливают все камеры краской из баллончика.

Сообщается, что задержанные ранее уже были судимы. В ходе обысков по местам жительства у них изъято более 800 тысяч рублей, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

Видео: МВД Медиа