



В Волгоград доставлены двое пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии в Суровикинском районе Волгоградской области. По информации облздрава, 10-летний мальчик и 22-летний молодой мужчина находятся в крайне тяжелом состоянии.

– Мальчик доставлен в реанимационное отделение больницы №7 в Волгограде, состояние крайне тяжелое, получает необходимую медицинскую помощь, – сообщили ИА «Высота 102» в облздраве. – Мужчина доставлен в реанимационное отделение больницы №25. Его состояние также крайне тяжелое, проведены телемедицинские консультации с сосудистым хирургом, реаниматологом.

В настоящее время методику лечения 22-летнего парня волгоградские специалисты планируют обсудить с коллегами из федерального центра.

Еще четверо пострадавших – трое женщин в возрасте 25, 27 и 45 лет, а также 16-летний подросток получают медицинскую помощь в хирургическом отделении Суровикинской ЦРБ.

– Их состояние оценивается как средней степени тяжести, – сообщили в профильном комитете обладмина.

Напомним, по предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение трех автомобилей вечером 8 января произошло по вине водителя Opel, который, вероятнее всего, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП погиб 21-летний юноша.