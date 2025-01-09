В Волгограде камеры засняли наезд легковушки на пешехода





8 января в Тракторозаводском районе Волгограда пешеходу потребовалась помощь специалистов после наезда легкового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на пешеходном переходе вблизи остановки общественного транспорта «Школа № 61» и оказалась запечатлена камерами видеонаблюдения.







- В 22:05 водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», напротив дома № 44 по ул. Н. Отрады совершил наезд на пешехода, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, женщина переходила дорогу не по «зебре», а в непосредственной близости от неё. Однако, на данном участке также установлены знаки 5.19.1, согласно которым границы пешеходного перехода несколько выходят за разметку.

Отметим, в результате аварии пешеход получила травмы и была доставлена медиками в одну из ближайших больниц.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области