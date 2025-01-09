Происшествия 09.01.2025 08:09
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09.01.2025 08:09
В Суровикинском районе в страшном ДТП погиб человек, пятеро, в том числе двое детей, пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, трагедия произошла накануне, 8 января, в девятом часу вечера на 144-м км автодороги «Волгоград - К. Шахтинск - Луганск». Столкнулись три автомобиля - Opel Corsa, Volvo S 40 и Лада 210740.
В результате аварии на месте происшествия погиб 21-летний пассажир Volvo. С места аварии госпитализированы 45-летняя женщина, находившаяся за рулём Opel и пассажиры этого автомобиля - мальчики в возрасте 10-ти и 16-ти лет, 27-летняя женщина. Также в медицинское учреждение с места ДТП доставлены 22-летний водитель Volvo и 24-летняя пассажирка.
Фото прокуратуры Волгоградской области
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