Происшествия

Под Волгоградом нашли тело мужчины в сгоревшей легковушке

Происшествия 04.01.2025 10:15
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04.01.2025 10:15


В Волгоградской области дотла выгорел автомобиль «Лада Калина», погиб водитель. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пожар произошел в 04.08 на автодороге в Новоаннинском районе.

- Горел  автомобиль «Лада Калина» на площади 2 кв. м. Пожарные расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.38. К сожалению, есть погибший - личность устанавливается. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.



В местных пабликах отмечают, что происшествие случилось между хуторами Кузнецовский и Бочаровский. Вероятно, что погибший – водитель машины. 

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me 

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