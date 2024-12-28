В Волгограде лихач на «Ладе» сбил школьника у остановки «7-я больница»





В Советском районе Волгограда лихач на «Ладе» сбил 10-летнего ребёнка. Как сообщает ИА «Высота 102», всё произошло вечером рядом с трамвайной остановкой «7-я больница».

- В 17:45 водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», напротив дома № 3а по ул. Казахская совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии школьник был госпитализирован прибывшими на место ДТП медиками в одну из ближайших больниц.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»