Авиайрейс Баку-Волгоград вычеркнули из расписания





Рейсы из Баку в Волгоград и в обратном направлении отменены с сегодняшнего дня. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на электронное табло волгоградского аэропорта. Самолет из столицы Азербайджана должен был прилететь в Волгоград 28 декабря, а через некоторое время вылететь обратно. Рейсы из Баку в Волгоград и в обратном направлении отменены с сегодняшнего дня. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на электронное табло волгоградского аэропорта. Самолет из столицы Азербайджана должен был прилететь в Волгоград 28 декабря, а через некоторое время вылететь обратно.

Напомним, компания AZAL отменила полеты на Embraer в город на Волге накануне, 27 декабря. Авиаперевозчик AZAL приостановил полёты в Волгоград и ещё шесть городов России. В их числе Сочи, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала. Такое решение принято на фоне крушения самолёта Embraer 190, следующего из Баку в Грозный.В авиакомпании заявили, что ограничения на полеты в эти города будут действовать до завершения предварительного расследования авиакатастрофы самолета Embraer 190 и с учетом рисков для безопасности полетов. При этом перевозчик намерен пока сохранить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Астраханью, Екатеринбургом и Новосибирском.