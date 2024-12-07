«Переходим на батат?»: цены на картофель в Волгограде догоняют экзотического родственника из Вьетнама





Цены на картофель в волгоградских супермаркетах стремительно растут каждую неделю и скоро, по всей видимости, перегонят стоимость экзотических овощей из тропических стран. Как сообщает V102.RU, в магазинах продается картофель уже по 109 рублей за килограмм. При этом рядом с нашим, отечественным овощем, на магазинных полках расположился экзотический родственник нашей картошки из Вьетнама – батат, известный в России как сладкий картофель, который стоит лишь немного больше – 129 рублей за килограмм. Но, учитывая темпы подорожания картофеля, можно предположить, что скоро цены на картофель догонят и перегонят сладкую картошку из далекой страны. Цены на картофель в волгоградских супермаркетах стремительно растут каждую неделю и скоро, по всей видимости, перегонят стоимость экзотических овощей из тропических стран. Как сообщает V102.RU, в магазинах продается картофель уже по 109 рублей за килограмм. При этом рядом с нашим, отечественным овощем, на магазинных полках расположился экзотический родственник нашей картошки из Вьетнама – батат, известный в России как сладкий картофель, который стоит лишь немного больше – 129 рублей за килограмм. Но, учитывая темпы подорожания картофеля, можно предположить, что скоро цены на картофель догонят и перегонят сладкую картошку из далекой страны.

Кроме того, как отмечали в

Кроме того, как отмечали в волгоградском отделении Банка РФ, рост цен на картофель, как и на другие овощи, был обусловлен увеличившимися затратами аграриев на топливо, ремонт техники, закупку семян и удобрений, а также возросшими расходами на зарплату работников в связи с дефицитом рабочей силы.

Фото V102.RU



Между тем, по данным Волгоградстата, средняя стоимость картофеля в регионе по последним данным составила 54,47 рублей за килограмм. За неделю он подорожал на 3,17%, а всего за год – в 2 раза.На рост цен на картофель повлияло сокращение урожая этих клубней в Волгоградской области. В этом году было выкопано 110 тысяч тонн, тогда как в прошлом году – 172 тысячи. Это произошло в том числе из-за майских заморозков, в результате чего погибла часть озимых, а также плантаций раннего картофеля.