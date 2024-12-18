ПСБ предложил волгоградским предпринимателям бесплатный счет для бизнеса





ПСБ запустил новый тариф для предпринимателей «ПСБ Старт»*, который предоставляет возможность бесплатно зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет.

На тарифном плане отсутствует плата за ведение расчетного счета, за услуги мобильного и интернет-банка, а также за снятие наличных по бизнес-карте в любых банкоматах до 50 тысяч рублей в месяц, нет комиссии за безналичное начисление денежных средств.

В рамках тарифа «ПСБ Старт» предприниматели могут бесплатно и без ограничений переводить деньги со своего бизнес-счета на личный счет внутри банка.

Кроме того, предприниматели получают безвозмездный доступ к виртуальному бизнес-ассистенту в социальной сети «ВКонтакте» – чат-боту Катюша. Это решение позволяет владельцам бизнеса оплачивать и выставлять счета, получать выписки и данные об остатках прямо на платформе социальной сети.

Для открытия счёта не нужно посещать офис банка – достаточно подать заявку на официальном сайте ПСБ. После этого в течение нескольких минут клиент получит реквизиты своего счёта.

— Предприниматели ценят простые и удобные решения на любом этапе развития своего бизнеса — будь то старт или уверенный рост. Тариф «ПСБ Старт» создан специально для поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая не только оптимальные условия, но и интуитивно понятные современные инструменты, которые помогут начать и успешно развивать своё дело. Такой подход позволяет бизнесу сосредоточиться на главном — наращивании оборотов и достижении новых высот, — отмечает Александр Якунин, начальник управления массового сегмента Южного филиала ПСБ.

*«ПСБ Старт» является акцией лояльности по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес». Акция проводится с 04.10.2024 по 31.12.2025 включительно. Принять участие в Акции могут клиенты, ранее не имеющие открытых расчетных счетов в ПАО «Промсвязьбанк» на основании договора банковского счета более 6 (шести) календарных месяцев до даты начала периода проведения Акции. Акция подключается клиентам, открывшим счет на ТП «ПСБ Старт для ЮЛ» или «ПСБ Старт для ИП», по которым предусмотрены следующие условия обслуживания: за открытие первого расчетного счета комиссия не взимается, за открытие второго и последующих - 890 руб. За ведение и закрытие счета комиссия не взимается.Прием и исполнение платежных поручений поступивших для перевода на счет физического лица со счетов индивидуальных предпринимателей 2,1% от суммы платежа. При подключении опции «Легкие переводы» (доступно только на ТП ПСБ Старт для ИП, стоимость 25000 руб. в год) комиссия за прием и исполнение платежных поручений, поступивших для перевода на счет физического лица со счетов индивидуальных предпринимателей внутри банка, не взимается. Прием и исполнение платежных поручений, поступивших по системам дистанционного банковского обслуживания 3 платежных поручения без взимания комиссии, далее 99 руб. за каждое п/п. Подробные условия Акции лояльности «ПСБ Старт» можно найти на сайте банка ПСБ по ссылке –https://www.psbank.ru/-/media/Files/Business/CashService/tariff-psb-start/usl_akc_psb_start.pdf, условия по ТП «ПСБ Старт для ЮЛ» и ТП «ПСБ Старт для ИП» доступны по ссылке – https://www.psbank.ru/-/media/Files/Business/CashService/tariff-psb-start/psb-start.pdf

Информация актуальна на 18.12.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Фото: ПСБ

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