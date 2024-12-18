Экономика

В Волгоградской области построили почти 1 миллион квадратных метров жилья

Экономика 18.12.2024 20:18
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18.12.2024 20:18


С января по ноябрь 2024 года в Волгоградской области общая площадь готовых жилых домов составила  965,7 тыс. кв. метров, что на 29,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат. Более половины введенных в эксплуатацию домов приходится на  индивидуальное жилищное строительство — 53,6%. Жителями Волгоградской области построены дома площадью 517,2 тыс. кв. метров — это  на 121,3% больше уровня  аналогичного периода в 2023 году. 
Застройщики ввели в эксплуатацию многоквартирные дома площадью 448,6 тыс. кв. метров. Это на 41,6 % больше, чем за такой же промежуток времени в прошлом году.
Среди городов региона Волгоград лидирует по показателю готового жилья — здесь возведены 54% от всех  домов, что на 30,1% превышает показатель прошлого года.

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