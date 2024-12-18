Экономика

«Задачи, поставленные президентом, выполнены»: Андрей Бочаров подвёл итоги сельскохозяйственного года

Экономика 18.12.2024 14:15
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18.12.2024 14:15


18 декабря на площадке Волгоградского аграрного университета прошло собрание с участием аграриев, чиновников, отвечающих за соответствующие направления, и губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель отметил вклад сельхозпроизводителей в развитие региона и продовольственную безопасность страны, а также рассказал об итогах сбора урожая, где фермерам есть чем похвастаться.

Так, несмотря на непростые погодные условия, производство зерновых и зернобобовых культур удалось сохранить на среднегодовом уровне – 4 млн тонн. Уверенные позиции область занимает и по уборке масленичных культур – 1,5 млн тонн, в том числе убрано 1,4 млн тонн подсолнечника.

- Производство овощей — также на высоком уровне. В этом году их собрано более 1,1 млн тонн. Также выполнены поставленные задачи по приросту мелиорируемых земель, мощностей овощеплодохранения и овощеплодопереработки, закладки высокоинтенсивных садов. Отмечаем достаточно высокий рост объемов производимой продукции перерабатывающими предприятиями отрасли, — подчеркнул Андрей Бочаров.

По признанию руководителя, такие результаты полностью закрывают задачи, поставленные перед регионом президентом и правительством. Достичь таких показателей аграриям удалось благодаря активному привлечению инвестиций. Последние превысили отметку в 36 млрд рублей.

В свою очередь региональные власти пообещали и дальше уделять особое внимание развитию сельских территорий. В частности, в ближайшие три года запланировано благоустройство зон отдыха небольших посёлков, сёл и хуторов. Строительство здесь же новых подъездных дорог, переоснащение местных ДК, развитие системы ФАПов. По мнению чиновников, эти меры позволят не только сохранить численность населения, проживающего в сельской местности, но и обеспечить приток новых рабочих рук, так необходимых сейчас для развития АПК.

Фото: администрация Волгоградской области

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