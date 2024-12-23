



В Волгограде экстренную посадку совершил борт «Уральских авиалиний» из-за ухудшения состояния одной из пассажирок. Информацию о происшествии, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал телеграм-канал Aviaincident.

Согласно опубликованным данным, 22 декабря самолет совершал перелет из московского Домодедово в Беслан. На борту воздушного судна находилось 223 пассажира.

– В 13.49 по московскому времени по электронной почте от начальника смены ЦПИВП Ростовского РегЦ ЕС ОрВД сообщение о том, что в 13.25 командир воздушного судна (КВС) доложил о больном пассажире на борту. Объявлен сигнал срочности «ПАН». КВС принял решение произвести посадку на незапланированном аэродроме Волгоград (Гумрак), запросил реанимационную бригаду по прибытию, – сообщает телеграм-канал.

После приземления в Волгограде в 13.57 70-летняя женщина, которой стало плохо во время перелета, была передана бригаде скорой помощи, которая доставила ее в городскую больницу Волгограда.