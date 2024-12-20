



В Иловлинском районе Волгоградской области суд встал на сторону матери военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, женщина потребовала лишить бывшего супруга, бросившего их семью без поддержки 20 лет назад, прав на получение соцвыплат за гибель сына.

— Брак между истцом и ответчиком был расторгнут после рождения сына в 2004 году, после этого отец родственной связи с сыном не поддерживал, не предпринимал попыток связаться с ребенком, либо с его матерью, не оказывал физической, моральной, духовной поддержки, обязательства по выплате алиментов не исполнял, злостно уклоняясь от этой обязанности. Отец не появился даже на похоронах сына, однако обратился с заявлением о выплате пособия и страховых выплат, причитающихся семьям военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, — рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, судебный орган поддержал женщину, признав, что не исполнявший родительские обязанности супруг не имеет права на полагающиеся при гибели участника СВО выплаты. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.