Таможенники передали «Ниву» бойцам СВО





Автомобиль «Нива» передали в зону специальной военной операции таможенники. Как рассказали V102.RU в пресс-службе Астраханской таможни ЮТУ, за помощью в сборе средств на транспортное средство высокой проходимости обратилась одна из сотрудниц таможни, супруг которой проходит службу в рамках специальной военной операции.

Благодаря организованному добровольному сбору удалось собрать средства для приобретения автомобиля. Вместе с автомобилем также были отправлены маскировочные сети и подарки. В настоящее время транспортное средство уже передано военнослужащим.

- Мы активно сотрудничаем с волонтерами в Астрахани и в Волгограде, передаем им денежные средства на приобретение необходимых продуктов, лекарств, посуды, вещей, окопных свечей, ткани и основы для плетения маскировочных сетей и другого. Всё это они отправляют на СВО. С начала 2024 года волонтерам было передано добровольно собранных личным составом более 1,5 млн рублей, - отметил и.о. начальника Астраханской таможни Андрей Онипко.

Фото: Астраханская таможня ЮТУ