Тема российской национальной идентичности в искусстве, культуре и образовании объединила научную и творческую общественность из различных регионов России и дружественных стран на ежегодной Неделе науки и творчества в Волгоградском государственном институте искусств и культуры. Торжественная церемония открытия, приуроченная ко Дню памяти героев Отечества, собрала более двухсот участников.

Дискуссии о культурном коде России разгорелись более чем на 50 площадках: научно-практических конференциях, круглых столах, мастер-классах, в том числе на международной гуманитарной научно-практической конференции «Русская идентичность в искусстве, культуре, образовании: междисциплинарный подход». Спикерами выступили представители профессорско-преподавательского состава творческих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Севастополя, а также Беларуси и Китая, представившие свои исследования о самобытности культурного наследия России.

Особой гостьей на Неделе науки и творчества стала проректор Луганской государственной академии культуры и искусства им. М. Матусовского А.В. Бобрышева, которая представила проектную деятельность по патриотическому воспитанию в образовательном, творческом и научном процессе Академии. Выполняя поставленную губернатором А.И. Бочаровым задачу активного взаимодействия с учреждениями Луганской и Донецкой народных республик, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, ВГИИК и ЛГАКИ подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Грандиозной премьерой на торжественной церемонии закрытия Недели науки и творчества стало исполнение Святочной Кантаты для хора и оркестра народных инструментов «Матушка Мария» краснодарского композитора Владимира Беляева. Хоровой театр представили академический и народный коллективы ВГИИК, солисты в сопровождении оркестра русских народных инструментов.

Напомним, что в рамках мероприятий Недели науки и творчества, отражающих связь времен, сохранение исторической памяти и традиций русской культуры в кинозале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялся премьерный показ документально-постановочного фильма «Василий Шукшин. Память» по мотивам очерка волгоградского писателя и журналиста В.М. Богомолова «Жертвоприношение», созданного киностудией ВГИИК имени А.Тютрюмова. Производство фильма приурочено к плеяде памятных дат и юбилеев: 100-летию со дня рождения В.М. Богомолова, 120-летию со дня рождения М.А. Шолохова, 50-летию со дня смерти В.М. Шукшина и 50-летию выхода на экраны бессмертной киноленты о Великой Отечественной войне «Они сражались за Родину».

Выставка работ декоративно-прикладного творчества педагогов и студентов института искусств и культуры «Зеркало эпохи» будет продолжать радовать посетителей выставочного зала на ул.Краснознаменская, 6 до 12 января (6+).