20 декабря в Волгограде руководитель Управления ФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин и начальник погрануправления Александр Маячкин поздравили ветеранов госбезопасности с профессиональным праздником. Как сообщает ИА «Высота 102», руководители посетили младшего лейтенанта госбезопасности 102-летнюю Пелагею Нефёдову и подполковника в отставке, участника Великой Отечественной войны 97-летнего Виктора Тупикова.





- В составе делегации сотрудников органов безопасности присутствовали представители ветеранской организации и молодое поколение чекистов, которые пожелали ветеранам праздничного настроения, крепкого здоровья и бодрости духа. Ветераны поделились воспоминаниями о своей службе в органах государственной безопасности, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.





Кроме того, в этот день традиционно бывшие и действующие сотрудники силовых ведомств возложили цветы к памятнику 10-й дивизии войск НКВД на площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области