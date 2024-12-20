В Волгограде укрепят и подсветят самый высокий памятник Ленину





В Волгограде планируется реставрировать один из самых знаменитых и уникальных памятников Ленину, установленный в Красноармейском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком работ выступило ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», на чьем балансе находится это монументальное сооружение. В Волгограде планируется реставрировать один из самых знаменитых и уникальных памятников Ленину, установленный в Красноармейском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком работ выступило ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», на чьем балансе находится это монументальное сооружение.





Исполнитель должен будет также предложить цветовые решения, которые могут быть реализованы при реконструкции монумента, а также спроектировать систему подсветки скульптуры. Но самое главное, в проекте должна быть учтена замена канатов, которые обеспечивают устойчивость многотонной конструкции.

Исполнитель должен будет также предложить цветовые решения, которые могут быть реализованы при реконструкции монумента, а также спроектировать систему подсветки скульптуры. Но самое главное, в проекте должна быть учтена замена канатов, которые обеспечивают устойчивость многотонной конструкции.

Напомним, памятник Ленину установлен на берегу реки Волга около входа в судоходный канал. Его высота составляет 57 метров и он считается самым высоким мемориалом, посвященным вождю революции, в мире. Памятник был изготовлен скульптором Вучетичем в 1952 году, а установлен в 1973 году. С той поры он ни разу капитально не ремонтировался.

Напомним, памятник Ленину установлен на берегу реки Волга около входа в судоходный канал. Его высота составляет 57 метров и он считается самым высоким мемориалом, посвященным вождю революции, в мире. Памятник был изготовлен скульптором Вучетичем в 1952 году, а установлен в 1973 году. С той поры он ни разу капитально не ремонтировался.

Жители Красноармейского района еще несколько лет назад начали замечать признаки разрушения памятника. В его основании уже не хватает некоторых элементов, местами видны железные конструкции.

Жители Красноармейского района еще несколько лет назад начали замечать признаки разрушения памятника. В его основании уже не хватает некоторых элементов, местами видны железные конструкции.

Начальная цена контракта по подготовке проекта составила почти 8,4 миллиона рублей. Работы исполнитель должен будет выполнить до конца следующего года в пять этапов. Планируется провести целый комплекс работ в рамках подготовки проекта: обследовать сооружение несколькими способами, в том числе методом фотофиксации и визуально, определить самые проблемные участки, в том числе выявить утрату некоторых элементов, провести инженерно-геодезические изыскания, а также точные замеры конструкций.