Власти назвали фейковым видео со звуками взрывов на севере Волгограда

Ряд Telegram-каналов вечером 19 декабря распространили видео, на котором на улице в Тракторозаводском районе Волгограда якобы были слышны жужжание и следующие за ним взрывы и вспышки в небе. Информация быстро распростоанилась в соцсетях и местных СМИ, однако, как передает V102.RU, не нашла подтверждения ни в оперативных службах, ни в правоохранительных органах, ни в органах власти.





Авторы постов в Telegram утверждают, что запись была сделана якобы камерами видеонаблюдения одного из жилых комплексов в Тракторозаводском районе.

На видео после взрывов, которые сопровождались вспышкой, у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

В ЕДДС Волгограда информагентству сразу сообщили, что в городе все спокойно, никаких подобных сообщений к ним не поступало. В ГУ МЧС России по региону данную информацию никак не комментируют. А вот в администрации Волгоградской области официально опровергли информацию, назвав ее фейковой.

– Происшествий на территоиии Волгограда вечером 19 декабря не происходило, – заверили в обладмине.

Не подтвердил описываемое в соцсетях ЧП и ни один из источников «Высоты 102» в правоохранительных органах.

Видео: Ночной Волгоград / t.me