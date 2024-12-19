Путин ответил на вопрос, изменил ли бы он решение о начале СВО





Президент России Владимир Путин на «Итогах года» ответил на вопрос, изменил ли бы он свое решение, если бы можно было вернуться в начало 2022 года, когда принималось решение о проведении СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», глава российского государства дал понять – за прошедшее время он лишь убедился в правильности решения.

– Если бы можно было вернуться в прошлое, зная, что сейчас происходит, я бы подумал о том, чтобы принять решение о спецоперации раньше, – сказал Владимир Путин.

По его словам, правда, подготовка к СВО была бы в таком случае более тщательной.

– Нужно было начать готовиться к СВО. Мы начали без всякой особой подготовки. Дальше уже невозможно было терпеть и стоять на месте. Киевские власти заявили претензии на оружие массового поражения, отказались от Минских соглашений. Нас обманули и вынудили к этим действиям, – подчеркнул президент России.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, на сколько Россия приблизилась к победе в СВО на сей день.