Куда пойти и что посмотреть: программа празднования Дня города в Волгограде





Сегодня, 7 сентября, продолжаются праздничные мероприятия в рамках 436-летия Волгограда. Для жителей и гостей города-героя, приготовлена масса интересных мероприятий.

Смотрите программу и выбирайте самое интересное для себя.

Праздничная программа начинается уже с утра. В 08:00 на нижней террасе набережной стартует спортивное мероприятие – «Волгоградского марафона-гандикапа», который пройдет до 13:00. В этот день также предусмотрено множество выступлений и мероприятий на нижней и верхней террасах набережной:

10:00 – 16:00 – легкоатлетический пробег «Волгоградская миля».

11:00 – 11:30 – гастрономическая площадка «Аллея вкусов».

11:00 – 21:00 – аллея народных художественных промыслов.

11:00 – 16:00 – площадка «Волгоград – столица общественной дипломатии».

11:00 – 17:00 – выставка работ учащихся детской художественной школы и детских школ искусств Волгограда «Любимый город».

13:00 – 15:00 – концертная программа «Волгоград – город молодых, город исторических ценностей».

13:00 – 15:00 – выставка домашних животных «Наши милые и верные друзья».

15:00 – 18:00 – соревнования по дартсу, настольному теннису и бочче среди лиц с ограниченными возможностями.

15:00 – 18:00 – концерты «Волгоград – город солнца, город ярких детей!» и «Любимый сердцем город мой!».

Завершится вечер трехчасовым концертом га площадке амфитеатра. В качестве хедлайнера выступит музыкант, композитор и автор песен Джанго (Алексей Поддубный), который исполнит свои самые известные композиции.