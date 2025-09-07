В Волгограде утром 7 сентября остановит работу трамвай №10





Сегодня, 7 сентября, трамвайный маршрут №10 в Волгограде временно приостановит свою работу.

Как ранее сообщалось информагентством, ранее об этом известили горожан в Telegram-канале «Волгоградский трамвай».

Движение трамваев будет приостановлено до 12:00 в связи с проведением работ по монтажу контактной сети и выполнением пусконаладочных мероприятий энергоснабжения трамвайной линии.

Напомним, что 1 сентября трамвай №10 возобновил движение по маршруту «Детский центр - Жилгородок», которое приостанавливалось в связи с реконструкцией трамвайного полотна.