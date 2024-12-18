Экономика 18.12.2024 09:40
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18.12.2024 09:40
22 декабря в России отмечается День энергетика – профессиональный праздник тех, кто обеспечивает дома и предприятия необходимыми энергоресурсами, в том числе светом и теплом.
О том, как работают современные энергетики, какие задачи перед ними стоят и как они решаются, рассказал в преддверии праздника главный энергетик ВгАЗа Алексей Зубков.
– Алексей Викторович, за что отвечает служба главного энергетика?
– Мы своевременно обеспечиваем предприятие всеми видами энергоресурсов, такими как: электричество, тепло, питьевая и техническая вода, природный газ, сжатый воздух.
– Какие самые значимые задачи стоят перед энергетиками?
– Трудно выделить какую-то задачу конкретно. Важно выполнять весь комплекс, и при этом необходимо правильно расставлять приоритеты. Основное – это своевременное проведение всех необходимых мероприятий для того, чтобы предприятие работало бесперебойно.
– Расскажите про специалистов вашего подразделения.
– У нас служба очень разноплановая. Есть два больших участка. Один участок – электротехнический. В его задачи входит обеспечение работы электротехнического оборудования. Второй участок – энергетический. Тут все остальное – тепло, вода, воздух, газ. На этих участках работают специалисты по различным направлениям: слесари, электромонтеры, машинисты, операторы. Очень много профессий. Я горжусь своим коллективом – у нас все настоящие профессионалы.
– Какие работы осуществляются для бесперебойности электроснабжения и повышения надежности оборудования?
– Мы проводим необходимые капитальные и текущие ремонты оборудования. В этом году, например, ремонтировали трансформатор на заводе-изготовителе на Урале. Это был серьёзный и необходимый для нас ремонт, который позволит обеспечить резерв для бесперебойной работы электролизного производства. Мы также заменили достаточно большой объём отопительных сетей и водопроводных линий на предприятии. С помощью РУСАЛ ИТЦ провели модернизацию градирни. У нас разработана специальная программа – через несколько лет все сети на ВгАЗе будут обновлены.
– Какие еще мероприятия по модернизации энергоресурсов запланированы на заводе?
– Мы активно занимаемся системой освещения нашего предприятия – меняем и ремонтируем осветительные сети, светильники, ставим дополнительные опоры. Меняем насосное и компрессорное оборудование. Задач много, и мы планируем все выполнить.
– Расскажите про себя, как вы пришли в энергетику?
– До того, как стать главным энергетиком, я работал начальником участка автоматизации производства. Когда мне предложили попробовать себя на новой должности, я согласился и уже почти 14 лет возглавляю службу. А на Волгоградском алюминиевом заводе я работаю больше 20 лет.
– Что вам больше всего запомнилось за время своей работы главным энергетиком?
– Первый день, когда я только приступил к работе – колоссальный объем задач, новый коллектив, новая ответственность. Но главное в этой профессии – не бояться работы и брать на себя ответственность.
– Что вы бы хотели пожелать своим коллегам в преддверии праздника?
– Главное – крепкого, сибирского здоровья всем моим коллегам и их семьям. А еще счастья, взаимопонимания, успехов в нашей непростой, но очень необходимой работе и неиссякаемой энергии!
Фото: ВгАЗ
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