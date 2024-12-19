Водитель погибла в перевернувшейся под Волгоградом десятке

Происшествия 19.12.2024 11:26
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19.12.2024 11:26
В Калачевском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 5-30 ч. 18 декабря на 91 км автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск».
Женщина потеряла управление ВАЗ-2110, в результате чего «десятка» вылетела в кювет и опрокинулась. Пострадавшую доставили в больницу, однако там она скончалась.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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