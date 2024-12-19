Роковой выход волгоградки на дорогу перед машинами попал на камеру

Камеры дорожного видеонаблюдения зафиксировали в Волгограде дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девушка-пешеход. На полной скорости, сообщает ИА «Высота 102», пострадавшую сбила «четверка».





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло сегодня, 19 декабря, в Краснооктябрьском районе.

– По предварительным данным, в 16.10 водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2104», напротив дома 116А по пр. Ленина совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлена в медучреждение, – сообщили в главке полиции.

Судя по записи видеокамер, девушка особо не раздумывала перед тем, как выйти на дорогу перед несущимся на нее потоком машин, очевидно рассчитывая, что водители остановятся для того чтобы ее пропустить. Пересечь пешеходу, которая, кроме того, продолжала разговор по телефону, удалось лишь одну из трех полос – на средней ее и сбила «четверка».

Отметим, что дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход, на месте происшествия фактически отсутствует.