Волгоградцы отправили первые новогодние подарки участникам СВО

В Волгограде сегодня, 19 декабря, волонтеры сформировали конвой, который доставит в зону специальной военной операции новогодние подарки для бойцов. Как сообщает ИА «Высота 102», с раннего утра сбор подарочных наборов проходил на стадионе «Волгоград Арена».





В состав новогодних подарков участникам СВО в этом году включили теплые вещи, сладости, продукцию волгоградских производителей и, конечно, теплые приветы от школьников и воспитанников детских садов региона.





Отметим, что сегодня в Волгограде собрали первые 30 тонн новогодних подарков. Всего в зону СВО волгоградцами будет направлено более 150 тонн подарков.













Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»