В России хотят создать Институт изучения традиционных ценностей

В России уже в ближайшие годы может появиться Институт традиционных ценностей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», с такой инициативой вышла вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Новая структура будет за государственный счёт изучать духовно-нравственные понятия и поможет государству наполнить общество позитивным контентом.

По мнению политика, в настоящее время интернет переполнен деструктивными материалами, которые вредят как взрослым, так и подрастающему поколению. Однако, чтобы обуздать современные тренды на законодательном уровне, экспертам не хватает понятийного аппарата.

В настоящее время Минюст пытается решить обозначенную проблему с помощью консорциума вузов, однако этого, судя по всему, недостаточно.

- Но нужно идти дальше. Мы считаем, что необходимо создать Институт изучения традиционных ценностей, который бы проводил соответствующие исследования и помогал законодателям вырабатывать решения. Потому что можно много раз говорить про традиционные ценности, но, кроме оскомины, ничего не получится. Поэтому нам нужны четкие и точные меры, которые позволят сохранить эту основу нашей страны, — подчеркнула Анна Кузнецова.

Отметим, в настоящее время идея вице-спикера уже получила одобрение Академии наук, а также профессорского состава МГУ.

Фото: «Парламентская газета»